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Специалисты "Роскосмоса" нашли способ заглушить любой шпионский спутник

16.01.2020 19:34
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Специалисты "Роскосмоса" нашли способ заглушить любой шпионский спутник

В "Роскосмосе" считают, что наземные радиостанции смогут скрыть секретную деятельность отечественных космических аппаратов от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов.

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" придумали способ защиты секретной деятельности отечественных космических аппаратов, а также блокировки передачи сигналов от иностранных спутников-шпионов. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на материалы сотрудников предприятия "Российские космические системы".

Отмечается, что речь идет о создании системы наземных радиоэлектронных станций. По словам специалистов, такой способ позволит блокировать сигналы спутников-шпионов во время передачи конфиденциальных данных. Уточняется, что этот способ применим в случае, когда космический аппарат находится вне зоны видимости иностранных наземных станций, иначе они смогут направлять разведывательные данные напрямую.

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