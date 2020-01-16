Специалисты "Роскосмоса" нашли способ заглушить любой шпионский спутник

В "Роскосмосе" считают, что наземные радиостанции смогут скрыть секретную деятельность отечественных космических аппаратов от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов.

Специалисты госкорпорации "Роскосмос" придумали способ защиты секретной деятельности отечественных космических аппаратов, а также блокировки передачи сигналов от иностранных спутников-шпионов. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на материалы сотрудников предприятия "Российские космические системы".

Отмечается, что речь идет о создании системы наземных радиоэлектронных станций. По словам специалистов, такой способ позволит блокировать сигналы спутников-шпионов во время передачи конфиденциальных данных. Уточняется, что этот способ применим в случае, когда космический аппарат находится вне зоны видимости иностранных наземных станций, иначе они смогут направлять разведывательные данные напрямую.