Романчук прокомментировал прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Сергей Романчук заявил, что рубль вряд ли поднимется до 200 рублей за доллар.

Глава операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук считает, что российская валюта вряд ли поднимется до 200 рублей за доллар.

Такими словами он прокомментировал прогноз руководителя Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, который ранее заявил, что в скором времени рубль может до 200 рублей за доллар.

По мнению Романчука, в России нет никаких предпосылок для такого серьезного скачка российской валюты. Он пояснил, что на курсе рубля могут сказаться только внешние шоки, например, выход нерезидентов из российской валюты, пишет РИА Новости.