Эксперт считает, что курс доллара может достичь 200 рублей

Алексей Ведев считает ложной теорию о пользе слабой национальной валюты для экономики.

Выступая на дискуссии экспертов "Горизонты экономической политики", которая была организована в рамках Гайдаровского форума, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев сообщил, что в ближайшее время курс российской валюты может подняться до 200 рублей за доллар, потому что предпосылки для кардинального снижения рубля отсутствуют. Он считает, что все участники рынка осознают, что движение валюты РФ в сторону 200 рублей за доллар вполне реально, а в сторону 40 рублей - нет.

Также эксперт высказался о теории пользы слабой национальной валюты для экономики страны. По мнению Ведева, она является ложной, так как слабый рубль не всем приносит прибыль, пишет "Лента.ру".