Турция направляет в Ливию военных для поддержки ПНС

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасность страны начинается за ее пределами.

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные Анкары отправятся в Ливию для поддержания правительства национального согласия (ПНС).

Ранее президент Турции сообщил, что безопасность страны начинается за ее пределами. Именно поэтому Анкара продолжит поддерживать законное правительство Ливии, оказывая всю необходимую помощь для стабилизации ситуации на южной границе: военную, политическую, дипломатическую и гуманитарную, пишет РИА Новости.