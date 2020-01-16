Лавров заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности

15 января Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте ответил на вопрос журналистов о своей перспективе в новом составе правительства. Он заявил, что всегда добросовестно выполнял свою работу, подчеркнув, что и сейчас продолжает честно трудиться на благо страны, пишет РИА Новости.

В среду, после того, как лидер России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил президенту об отставке правительства в полном составе.