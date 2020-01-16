Президент России пояснил необходимость поправок в Конституцию РФ

Владимир Путин заявил, что поправки в основной закон РФ нужны для повышения роли гражданского общества и политических партий в развитии страны.

На встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению поправок в основной закон страны президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил необходимость предложенных им изменений.

По его словам, соответствующие поправки направлены на дальнейшее развитие российского государства, на повышение эффективности работы институтов страны, а также на укрепление роли гражданского общества и политических партий в развитии России.

Ранее Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в ряд статей Конституции РФ, пишет РИА Новости.