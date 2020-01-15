Путин предложил изменить Конституцию

В целом Владимир Путин не видит необходимости менять Конституцию РФ.

15 января российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что страна не нуждается в новой Конституции, однако в существующий закон РФ необходимо внести определенные изменения. Глава государства подчеркнул, что соответствующие поправки будут вынесены на всенародное голосование.

В частности президент РФ считает, что основной закон страны должен иметь приоритет над международным правом.

Согласно второй поправке, премьер-министру, вице-премьерам, министрам, депутатам Госдумы, губернаторам и сенаторам запрещается иметь иностранное гражданство или иной документ, который позволяет им проживать в другом государстве.

Также Путин предложил обсудить поправку, согласно которой человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд.

Кроме того глава государства предложил предоставить Государственной думе право на утверждение кандидатур на должности премьер-министра, вице-премьеров и министров, однако за президентом сохраняется право отправлять их в отставку.

Помимо этого в Конституции закрепляется особая роль Государственного совета, усиливается роль Конституционного суда, пишет "Интерфакс".