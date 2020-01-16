Мишустин прокомментировал возможную отмену пенсионной реформы

Глава ФНС считает, что отменять пенсионную реформу не нужно.

Руководитель Федеральной налоговой службы, кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин провел встречу с депутатами партии КПРФ, во время которой высказался против отмены пенсионной реформы. Об этом в четверг, 16 января, в Telegram написал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Мишустин заявил, что нет необходимости отменять ранее принятые изменения пенсионной системы. По его мнению, государству следует уделить повышенное внимание вопросам продолжительности жизни россиян, а именно увеличивать возраст дожития, пишет ТАСС.