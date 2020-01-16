Мишустин согласился стать премьер-министром России

Ранее глава России провел рабочую беседу, в ходе которой он получил согласие от главы ФНС принять председателя правительства.

Российский лидер Владимир Путин принял решение внести в Государственную думу РФ кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Как информирует ТАСС, соответствующую информацию предоставила кремлевская пресс-служба.

Как говорится в сообщении, Путин провел с Мишустиным рабочую беседу, в ходе которой он получил согласие от главы ФНС занять кресло председателя правительства.

Главой налоговой службы России Мишустин, которому через полтора месяца исполнится 54 года, был, начиная с апреля 2010 года.

Кроме Мишустина на этот пост рассматривалось несколько кандидатур, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.