Названы сроки проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ

Всероссийское голосование по поправкам в основной закон России должны провести в феврале-марте 2020 года.

Всенародное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в основной закон Российской Федерации, будет проведено до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Совфеде.

Также собеседник отметил, что всероссийское голосование состоится в выходной день, в настоящее время разрабатывается формат его проведения. Он добавил, что законопроекты по поправкам в Конституцию РФ планируется внести в Государственную думу в феврале-марте текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства подчеркнул, что соответствующие поправки будут вынесены на всенародное голосование.