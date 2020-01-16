Михаил Мишустин внесен в базу данных «Миротворца»

Основанием для этого стало «сознательное нарушение Мишустиным госграницы Украины с целью проникновения на Крымский полуостров».

Глава ФНС Михаил Мишустин, кандидатуру которого буквально несколько часов назад глава РФ Владимир Путин внес на должность премьер-министра, был занесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Как передает ТАСС со ссылкой на информацию, представленную на ресурсе, основанием для этого стало «сознательное нарушение Мишустиным «государственной границы Украины с целью проникновения на Крымский полуостров».

О том, знает ли глава ФНС об этой новости, а также о его возможной реакции пока ничего не сообщается.