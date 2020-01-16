Депутат Европарламента обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой

Парламентарий Манфред Вебер заявил, что российские власти, и, в частности, Путин, хотят переписать историю.

Депутат Европарламента (ЕП) Манфред Вебер выступил с обвинениями в адрес властей России, заявив, что они хотят переписать историю. Как передает РИА Новости, это произошло во время дискуссии, которая велась на сайте ЕП.

«… Не можем принять попытки Путина переписать историю», — отметил Вебер.

Он отметил, что СССР действительно понес большие потеря во время войны, и солдаты страны были героями. Однако при этом, как подчеркнул парламентарий, нельзя отрицать, что именно «пакт Молотова — Риббентропа» стал причиной Второй мировой войны.