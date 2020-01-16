В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Представитель ведомства заявила, что США поддерживают россиян и надеются, что власти РФ учтут пожелания Вашингтона во внешней политике.

Глава пресс-службы американского Госдепа Морган Ортагус дала комментарий по поводу отставки российского правительства. Как передает радиостанция «Говорит Москва», с соответствующим заявлением она выступила в эфире ТК RTVI.

«Могу сказать, что мы находимся на стороне граждан России», — заявила Ортагус. Добавив, что Дональд Трамп хочет улучшить взаимоотношения с Москвой.

Однако, как пояснила представитель Госдепа, в конечном итоге все зависит от властей РФ. Со своей стороны Вашингтон выражает надежду, что его «пожелания перемен во внешней политике» будут учтены.