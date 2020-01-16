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Погода в Москве сегодня будет до +5°C

16.01.2020 08:35
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Погода в Москве сегодня будет до +5°C

Вероятен ветер юго-западного направления при скорости 6 м/с. Возможен небольшой дождь.

Сегодня в российской столице будет облачность и небольшие осадки, пишет Газета.ру со ссылкой на официальный сайт Гидрометцентра. Температура воздуха будет фиксироваться на уровне от +3°C до +5°C. Вероятен ветер юго-западного направления при скорости 6 м/с. Возможен небольшой дождь.

Если говорить о вечернем времени, то ближе к ночи температура упадет до 0°C — +3°C. Направление ветра изменится на западное (5-10 м/с). Уровень атмосферное давление прогнозируется на отметке от 749 до 751 мм ртутного столба.

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