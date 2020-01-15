Меркель и Зеленский обсудили транзит российского газа

Президент Украины остался доволен заключенным контрактом на транзит российского газа в страны Европы.

15 января пресс-служба офиса украинского президента заявила, что глава Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В сообщении также сказано, что Зеленский остался доволен заключенным контрактом на транзит российского голубого топлива в страны Европы. Кроме того украинский лидер поблагодарил Германию за посредничество в газовых переговорах с РФ.

В свою очередь Меркель подчеркнула, что германская сторона планирует увеличить инвестиции в газотранспортную систему Украины с целью повышения ее конкурентоспособности, пишет РИА Новости.