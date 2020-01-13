"Нафтогаз" обвинил "Газпром" в отсутствии прямых поставок газа

Юрий Витренко заявил: Киев перестал закупать российский газ из-за того, что несколько лет назад "Газпром" решил прекратить подачу сырья на территорию Украины

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Радио свободы" заявил, что украинское правительство не виновато в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Он пояснил, что власти страны не вводили никаких запретов на поставку голубого топлива из России, однако "Газпром" несколько лет назад принял решение прекратить подачу сырья на украинскую территорию.

Витренко отметил, что Киев мог бы закупать российское голубое топливо напрямую, но практических предпосылок для обсуждения данного вопроса не было, поэтому "Нафтогаз" занимался поиском альтернативных источников газа, пишет РБК.

В 2015 году Российская Федерация прекратила поставлять сырье на Украину. Отмечается, что 30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали транзитный контракт, но без упоминания продажи газа Киеву.