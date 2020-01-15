Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения Анкары и Вашингтона, а также эскалацию военного конфликта в Ливии.

13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, во время которых стороны должны были подписать соглашение о прекращении огня. Однако командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару потребовалось время для ознакомления с документом, после чего он уехал из России, не поставив свою подпись под соглашением, пишет РИА Новости.