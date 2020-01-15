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Путин предложил СБ ООН начать работу по предотвращению глобальной войны

15.01.2020 20:02
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Путин предложил СБ ООН начать работу по предотвращению глобальной войны

Президент РФ заявил, что пять ядерных держав несут ответственность за развитие и сохранение всего человечества.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, российский глава Владимир Путин призвал пять постоянных членов Совета Безопасности ООН работать над предотвращением угрозы начала глобальной войны. По его словам, именно пять ядерных держав несут ответственность за развитие и сохранение всего человечества. Именно поэтому им необходимо проявить политическую мудрость и начать работать над подходами по обеспечению мира и стабильности, которые учитывали бы военные, политические и экономические отношения всех стран, пишет "Интерфакс".

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