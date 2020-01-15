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Женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские

15.01.2020 20:20
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Женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские

Новое исследование ученых помогает объяснить, почему женщины, как правило, заболевают различными типами сердечно-сосудистых заболеваний и имеют разные сроки, чем мужчины.

Новое исследование, проведенное Институтом сердца Шмидта в Сидарс-Синае, впервые показало, что женские кровеносные сосуды, включая крупные и мелкие артерии, стареют быстрее. чем мужские. Результаты работы могут помочь объяснить, почему женщины склонны к развитию различных типов сердечно-сосудистых заболеваний и с разными сроками, чем мужчины.

«Многие из нас в медицине давно считают, что женщины просто «догоняют» мужчин с точки зрения их сердечно-сосудистого риска», - говорит Сьюзен Ченг, доктор медицинских наук, старший автор исследования и директор отдела исследований общественного здравоохранения в Институте сердца. «Наше исследование не только подтверждает, что женщины обладают другой биологией и физиологией, чем мужчины, но также иллюстрирует, почему женщины могут быть более восприимчивыми к развитию определенных типов сердечно-сосудистых заболеваний и в разные моменты жизни».

Используя данные сообщества, собранные с нескольких сайтов по всей стране, Чэнг и ее исследовательская группа провели специфический для пола анализ измеренного артериального давления - критического показателя сердечно-сосудистого риска. Данные представляли почти 145 000 измерений артериального давления, собранные последовательно в течение 43-летнего периода, от 32 833 участников исследования в возрасте от 5 до 98лет.

Поскольку риск развития сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта у человека обычно начинается с высокого кровяного давления, исследователи просмотрели свои массивные данные, чтобы найти подсказки и схемы, касающиеся того, как кровяное давление начинает повышаться. Затем, вместо того чтобы сравнивать данные мужчин и женщин друг с другом, исследователи сравнивали женщин с женщинами и мужчин с мужчинами.

Этот подход позволил исследователям определить, что прогрессирование и развитие сосудистой функции у женщин сильно отличается от мужской. На самом деле, у женщин признаки повышения артериального давления проявлялись гораздо раньше, чем у мужчин.

«Наши данные показали, что темпы ускорения повышения артериального давления были значительно выше у женщин, чем у мужчин, начиная с более раннего возраста», - сказала Ченг. «Это означает, что если мы определим порог гипертонии точно таким же образом, 30-летняя женщина с высоким кровяным давлением, вероятно, будет иметь более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчина с высоким кровяным давлением в том же возрасте».

Кристин Альберт, доктор медицинских наук, основатель недавно созданного отделения кардиологии в Институте сердца Шмидта, говорит, что это новое исследование должно помочь клиницистам и исследователям по-разному мыслить, когда речь идет о лечении и изучении женщин и их сердечно-сосудистых заболеваний, пишет EurekAlert.

«Наши эксперты по женскому сердечному здоровью уже давно выступают за адекватное включение женщин в исследования и необходимость как распознавать, так и изучать половые различия в физиологии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы», - сказал Альберт. «Это исследование является еще одним напоминанием врачам о том, что многие аспекты нашей оценки сердечно-сосудистых заболеваний и терапии должны быть специально разработаны для женщин. Результаты исследований, проведенных на мужчинах, не могут быть напрямую экстраполированы на женщин».

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