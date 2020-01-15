В распоряжение российского спецназа поступит «летающий танк»

Особенность в том, что новейший вертолет может перевозить бойцов спецназа, а также оказывать им огневую поддержку.

Уже в этом году в российский спецназ поступит так называемый «летающий танк». Как пишут «Известия», речь идет об уникальном боевом вертолете с индексом Ми-8АМТШ-ВН. Испытания новой боевой машины пройти осенью. Особенность в том, что новейший вертолет может перебрасывать бойцов спецназа, а также оказывать им огневую поддержку: он может переносить до четырех сверхдальнобойных ракет «Гермес», до восьми сверхзвуковых «Атак» либо до двух тонн авиабомб. «Летающий танк» может поражать наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до двадцати километров.