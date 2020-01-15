Глава "Нафтогаза" поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Юрий Витренко отметил, что на газовых переговорах президент РФ продемонстрировал глубокую осведомленность в данном вопросе.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью изданию "Гордон" поделился своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что на газовых переговорах российский глава продемонстрировал глубокую информированность в данном вопросе: был в курсе всех деталей российско-украинских отношений по газу, знал все суммы и тарифы.

По словам Витренко, Путин стремится лично разобраться в важных для страны вопросах, а также "хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", пишет РИА Новости.