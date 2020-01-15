Жириновский призвал списать долги с россиян по микрозаймам

Владимир Жириновский считает, что микрофинансовые организации и коллекторские агентства нужно ликвидировать.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter написал, что государству нужно ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Также он считает, что задолженности россиян по микрозаймам (около 40 млрд рублей) должны быть списаны. Политик подчеркнул, что партия обязательно поддержит предложения, направленные на закрытие подобного рода учреждений, пишет "Российская газета".