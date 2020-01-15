Президент РФ предложил выплачивать маткапитал при рождении первого ребенка

Владимир Путин предложил увеличить размер маткапитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к Федеральному собранию. По его словам, с января 2020 года семьи начнут получать такие выплаты в размере 466 617 рублей при рождении первенца. Также Путин отметил, что при рождении второго ребенка семья дополнительно получит 150 000 рублей, а после третьего государство обязуется погасить 450 000 рублей ее ипотечного кредита.

Глава России добавил, что эта программа будет продлена до 31 декабря 2026 года, подчеркнув, что маткапитал начнут выдавать уже при рождении первенца, пишет ТАСС.