Путин предложил обеспечить бесплатный доступ к отечественным ресурсам

Президент РФ анонсировал проект "Доступный интернет".

В среду во время оглашения послания Федеральному собранию российский глава Владимир Путин призвал подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". Президент подчеркнул, что данная программа подразумевает бесплатный доступ к значимым российским ресурсам, а значит жителям страны в этом случае не придется платить за трафик.

Ожидается, что проект "Доступный интернет" станет конкурентным преимуществом РФ, а также создаст новые возможности для россиян, включая активное участие в жизни страны, реализацию культурных и социальных программ, пишет "Интерфакс".