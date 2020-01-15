Президент России предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин заявил, что на первом этапе реализации данной программы размер пособий на ребенка составит 5,5 тыс. рублей

Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) для семей с низким уровнем дохода. Об этом президент сообщил 15 января во время послания Федеральному собранию.

Путин уточнил, что такую господдержку будут получать семьи, чей доход на душу населения не превышает одного прожиточного минимума. По его словам, на первом этапе реализации данной программы размер выплаты составит 5,5 тыс. рублей, а с 2021 года, если возникнет необходимость, семьям будут выплачивать полный прожиточный минимум, то есть около 11 тыс. рублей.

Также глава государства потребовал сделать процедуру оформления таких пособий на детей максимально удобной для россиян, в том числе и через интернет, пишет "Интерфакс".