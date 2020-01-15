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В Казахстане ответили на запрос Белоруссии о поставках нефти

15.01.2020 15:20
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В Казахстане ответили на запрос Белоруссии о поставках нефти

Переговоры Казахстана и Белоруссии о поставках нефти пройдут до 20 января.

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что сделка о поставке нефти в Белоруссию состоится, если она будет экономически выгодной для страны. Министр добавил, что соответствующие переговоры Нур-Султана и Минска должны состояться до 20 января.

Ранее Белоруссия направила коммерческое предложение о поставках нефти в Казахстан, пишет РИА Новости.

Напомним, что контракт на поставку нефти между Москвой и Минском истек 1 января 2020 года. Уточняется, что стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за спора о цене на сырье. По словам президента Белоруссии она превышает среднемировую.

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Белоруссия направила в Казахстан запрос на поставку нефти
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