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Белоруссия направила в Казахстан запрос на поставку нефти

15.01.2020 12:08
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Белоруссия направила в Казахстан запрос на поставку нефти

В ближайшее время представители «Белнефтехима» прибудут в страну, чтобы обсудить поставки.

О том, что Белоруссия направила Казахстану запрос о нефтяных поставках представителям СМИ сообщил глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев, передает РИА Новости. Он уточнил, что заявление соответствующего содержания на адрес министерства поступило от «Белнефтехима». В ближайшее время представители Белорусии прибудут в Казахстан, чтобы обсудить поставки.

«Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», — сказал Ногаев.

Кроме этого, как проинформировал министр, двадцатого января ведомство планирует провести беседу с нефтяными компаниями Казахстана.

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