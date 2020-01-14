Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счетной палаты РФ считает, что решить вопрос с бедностью в стране помогут адресные субсидии.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что снижение или отмена НДФЛ для людей с низким уровнем дохода не является эффективным способом в борьбе с бедностью. Он пояснил, что зачастую нуждающиеся жители страны не имеют доходов, так как в силу определенных обстоятельств они не могут работать, а значит снижение налоговой ставки на них никак не отразится.
По мнению Кудрина, решить вопрос с бедностью в стране помогут адресные субсидии, которые будут выдаваться семьям с низким уровнем дохода, пишет РИА Новости.
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Кудрин смешно - сколько лет всё борется с бедностью.Пахмутову наградили, когда захотели с ее и своей бедностью бороться, за главную песню "и вновь начинается бой и Ленин такой молодой и юный Гайдар впереди" Гайдар с бедностью боролся и умер.