Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счетной палаты РФ считает, что решить вопрос с бедностью в стране помогут адресные субсидии.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что снижение или отмена НДФЛ для людей с низким уровнем дохода не является эффективным способом в борьбе с бедностью. Он пояснил, что зачастую нуждающиеся жители страны не имеют доходов, так как в силу определенных обстоятельств они не могут работать, а значит снижение налоговой ставки на них никак не отразится.

По мнению Кудрина, решить вопрос с бедностью в стране помогут адресные субсидии, которые будут выдаваться семьям с низким уровнем дохода, пишет РИА Новости.