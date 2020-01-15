У банков могу возникнуть проблемы после прекращения поддержки Windows 7

Взломщики постоянно занимаются поиском уязвимости компаний, пробивая слабый уровень защиты.

После окончания поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 у банков могут возникнуть сложности – об этом в разговоре с «Коммерсантом» проинформировал архитектор технологического центра Microsoft в РФ Иван Будылин.

Кроме этого, как считает член экспертного совета ГД по цифровой экономике Арсений Поярков, такая вероятность вынудит банки в текущем году обновить свои системы. По его словам, взломщики постоянно занимаются поиском уязвимости компаний, пробивая слабый уровень защиты. Поэтому устаревшее ПО может стать «легкой добычей».