В Минфине поддержали инициативу о создании института частных судебных приставов

Во время первого этапа у частных приставов будет возможность взыскивать долги в пользу юридических лиц.

Минфин выразил поддержку идее о поэтапном создании института частных приставов, передает РИА Новости со ссылкой на единый портал бюджетной системы РФ. В частности, во время первого этапа у частных приставов будет возможность взыскивать долги в пользу юридических лиц. Со своей стороны ФССП будет специализироваться на защите интересов физических лиц и госорганов.

В документе также говорится о том, что сегодняшние коллекторские агентства и институты частного сыска не могут в полной мере исполнить свои функции «при условии сохранения текущего уровня финансирования».