США могут сократить помощь Ираку

Это может произойти если Багдад примет решение о выводе американских войск со своей территории.

Вашингтон может сократить для Ирака объем военной помощи – это может произойти если будет принято решение о выводе американских войск со своей территории. Как передает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal, об этом говорится в электронной переписке официальных лиц США. Издание утверждает, что администрация президента США ведет подготовку к сокращению объемов военной помощи Ираку на сумму в 250 миллионов долларов. Вероятно, также может сократиться экономическая и военная помощь для Багдада.