Синоптик высказался по поводу версии о климатическом оружии США

По словам метеоролога Евгения Тишковца, эта версия является «бредом». Он также обратил внимание на тот факт, что в прошлом году американцы также пережили ряд климатических бедствий.

Представитель погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК высказался по поводу заявления депутата ГД Алексея Журавлева, утверждающего, что США используют против России климатическое оружие. По словам метеоролога, эта версия является «бредом». Он также обратил внимание на тот факт, что в прошлом году американцы также пережили ряд климатических бедствий.

Напомним, что ранее депутат высказал версию о том, что потепление, которым характеризуется нынешняя зима в России, вызвана специально. Таким образом, Штаты маскируют свои очередные исследования.