США применяют климатическое оружие против России

Депутат Госдумы объяснил аномально теплую зиму в России применением США климатического оружия.

После того, как синоптики пообещали России аномально теплую зиму, появилась информация о том, что это связано с использованием США климатического оружия. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв. Он дал развернутое интервью радиостанции "Говорит Москва", где выразил абсолютную уверенность в том, что потепление климата в России связано с тем, что власти США применяют против России климатическое оружие.

При этом Журавлев отметил, что невозможно применить климатическое оружие только против одной страны. Оно, естественно, влияет на погоду во всем мире. Тем не менее, больше всего пострадает именно Россия. Ведь если растает вечная мерзлота, это обернется большими проблемами для страны. И американцы, по мнению Журавлева, об этом прекрасно знают.