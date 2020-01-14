Московские электробусы начали работать на ночном маршруте

В Москве электробусы стали ходить по ночному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Электрические автобусы работают на ночном маршруте № н3, который проходит от ул. Уссурийской, расположенной на востоке города до станции метро «Китай-город». Общее число направлений, на которых работает данный вид общественного транспорта возросло до 19, пишет rosbalt.ru.

Сейчас на дорогах столицы работают 300 электробусов.

Всего ночных маршрутов в городе тринадцать – они связывают центр города и отдаленные спальные районы.