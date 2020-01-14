Штрафы за курение и распитие алкоголя в неустановленных местах могут вырасти

РЖД предлагает в два раза увеличить существующие штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в неустановленных местах.

Во время заседания комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов выступил с требованием о повышении существующих штрафов за курение и распитие алкогольных напитков в неустановленных местах. По его словам, увеличение штрафных санкций в два раза позволит обеспечить безопасность граждан, особенно это касается пассажиров на общественном транспорте. Также Пегов предлагает вынести в отдельную статью хулиганство, совершенное в транспорте, пишет ТАСС.