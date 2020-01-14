Синоптики пообещали россиянам теплую зиму и весну
Евгений Тишковец заявил, что в 2020 году климатическая весна наступит в конце марта.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в текущем году в стране прогнозируется теплая зима и весна.
По словам синоптика, в 2020 году настоящей зимы, скорее всего, не будет. Он пояснил, что январе температура воздуха установится выше нормы на 4-6°C, а в феврале - на 3-4°C. Он отметил, что в этом году будет мало снега.
Тишковец добавил, что в марте температура превысит свою климатическую норму на 3-4°C, в апреле - на 1-2°C, а в мае - на 1°C. Согласно прогнозам, в России климатическая весна наступит в конце марта, пишет РБК.
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