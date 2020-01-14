Синоптики пообещали россиянам теплую зиму и весну

Евгений Тишковец заявил, что в 2020 году климатическая весна наступит в конце марта.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в текущем году в стране прогнозируется теплая зима и весна.

По словам синоптика, в 2020 году настоящей зимы, скорее всего, не будет. Он пояснил, что январе температура воздуха установится выше нормы на 4-6​°C, а в феврале - на 3-4​°C. Он отметил, что в этом году будет мало снега.

Тишковец добавил, что в марте температура превысит свою климатическую норму на 3-4​°C, в апреле - на 1-2​°C, а в мае - на 1​°C. Согласно прогнозам, в России климатическая весна наступит в конце марта, пишет РБК.