Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

По иракской военной базе, на территории которой находятся военные США, нанесен ракетный удар.

Согласно информации, поступившей от телеканала Al-Hadath, военная база Эт-Таджи , расположенная севернее иракской столицы, подверглась ракетному удару. Телеканал сообщает, что в настоящее время неизвестно, кто нанес ракетный удар по базе, а также количество выпущенных по военному объекту ракет. Но, согласно распространенной телеканалом информации, на данной иракской базе находятся американские военнослужащие, пишет ТАСС.