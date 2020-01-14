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Около 500 тыс. украинцев получили гражданство РФ

14.01.2020 21:30
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Около 500 тыс. украинцев получили гражданство РФ

В МВД сообщили, что порядка 500 тыс. украинских граждан получили российское гражданство в 2019 году.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала о том, что в 2019 году практически в два раза увеличилось количество граждан Украины, которые получили российское гражданство. Так, согласно ее данным, в 2018 году гражданство РФ получили порядка 270 тыс. украинцев, тогда как в 2019 году данный показатель составил уже около 500 тыс. человек.

Казакова подчеркнула, что хотя большинство обратившихся за получением российского гражданства проживают в ДНР и ЛНР, но много людей и из других областей Украины. По ее мнению, такое большое количество обратившихся за гражданством связано с введением упрощенной процедуры выдачи российских паспортов, пишет РИА Новости.

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