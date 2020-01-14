В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

Ибрагим Ахмедов сообщил, что Баку и Минск вели нефтяные переговоры, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Официальный представитель азербайджанской Госнефтекомпании (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что Азербайджан готов поставлять нефть в Белоруссию. По его словам, переговоры по данному вопросу уже велись, однако окончательного решения пока нет.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что закупать сырье у России стало невыгодно, поэтому республика начала поиск альтернативных маршрутов поставок нефти, пишет РИА Новости.