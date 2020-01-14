Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию
14.01.2020 19:36
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Выступление президента РФ будут освещать около 900 российских и иностранных журналистов.
15 января президент Российской Федерации Владимир Путин в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12:00 мск обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что выступление главы государства будут освещать около 900 российских и иностранных журналистов, пишет РИА Новости.
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