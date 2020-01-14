Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию

Выступление президента РФ будут освещать около 900 российских и иностранных журналистов.

15 января президент Российской Федерации Владимир Путин в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12:00 мск обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что выступление главы государства будут освещать около 900 российских и иностранных журналистов, пишет РИА Новости.