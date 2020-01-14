В Белоруссии рассказали о поиске альтернативных вариантов российской нефти

Дмитрий Крутой заявил, что власти Белоруссии уже направили коммерческие предложения о начале поставок нефти на Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и в страны Балтии

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республике не выгодно закупать нефть у России на предлагаемых условиях. По его словам, российские нефтяники не соглашаются уменьшить размер премии из-за чего белорусские власти активно занялись поиском альтернативных маршрутов поставок нефти.

Крутой отметил, что Минск уже разослал соответствующие коммерческие предложения Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Сейчас власти Белоруссии ведут нефтяные переговоры с этими государствами.

Также он выразил надежду, что нефтяные компании России не смогут отказаться от белорусского рынка и стороны смогут найти компромиссное решение.

1 января 2020 года истек срок действия контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией. Уточняется, что Москва и Минск не смогли договориться о новом соглашении из-за спора о цене на сырье. По словам белорусского президента она превышает среднемировую, пишет РБК.