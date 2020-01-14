В Госдуме ответили на слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Россию

В России предполагают, что русофобские идеи президента Эстонии были сформированы под влиянием США.

Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву.

Ранее в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung она заявила: Таллин надеялся, что после распада СССР Российская Федерация станет свободным и демократическим государством, однако этого не случилось.

На это российские депутаты ответили, что Москва тоже надеялась на образование демократического государства в Эстонии, где преследовались бы национальные интересы, где соблюдались бы права человека независимо от национальностей, где можно было бы получить образование на родном языке, где глава государства не поддерживал бы русофобские идеи и откуда массово не бегут собственные граждане.

Также депутаты предполагают, что такая позиция эстонского президента была сформирована под влиянием Соединенных Штатов Америки, так как эта страна является геополитическим конкурентом России, пишет РИА Новости.