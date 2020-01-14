Турецкое СМИ сообщило о подготовке Хафтара к наступлению на Триполи

ЛНА начала стягивать силы к юго-востоку ливийской столицы.

Ливийская национальная армия (ЛНА) готовит новое наступление на Триполи. Уточняется, что для наступления командующий ЛНА Халиф Хафтар начал стягивать бронетехнику и пушки к юго-востоку ливийской столицы. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu, ссылаясь на источник в Правительстве национального согласия Ливии.

Накануне в Москве состоялись межливийские переговоры, в ходе которых стороны должны были подписать соглашение о прекращении огня. Однако Хафтар попросил дополнительное время для изучения документа, после чего покинул российскую столицу, не поставив свою подпись под соглашением, пишет РБК.