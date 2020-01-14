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Кудрин оценил объем воровства из федерального бюджета

14.01.2020 13:48
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Кудрин оценил объем воровства из федерального бюджета

Алексей Кудрин заявил, что Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета РФ в пределах двух-трех миллиардов рублей в год.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета России ежегодно воруют до трех миллиардов рублей. Он отметил, что эти суммы расследуются в рамках уголовного дела, однако общий объем нарушений, которые выявляют аудиты, исчисляются сотнями миллиардов рублей. По словам Кудрина, за прошлый год в стране всего было выявлено нарушений примерно на 800 миллиардов рублей. Политик пояснил, что сюда входят ошибки бухгалтерского учета и нарушения в процедурах закупок. Он подчеркнул, что подобные нарушения не относятся к уголовным преступлениям.

Также Кудрин сообщил, что Счетная палата к середине 2020 года планирует отойти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. Он уточнил, что новая модель управления позволит ведомству больше влиять на ситуацию в России, но при этом орган не перестанет выявлять финансовые нарушения, пишет РИА Новости.

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