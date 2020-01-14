Стало известно отношение россиян к длинным новогодним каникулам

Половина россиян считает, что введение длительных январских праздников в 2005 году было удачным решением.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, примерно половина россиян (51%) считает, что введение длительных январских выходных в 2005 году было удачным решением. 33% респондентов негативно высказались о введении продолжительных новогодних каникул, а 3% - сочли их удачным решением правительства, однако хотели бы перенести часть выходных дней на майские праздники.

Отмечается, что среди тех, кто считает удачным введение длительных январских праздников, оказалось больше молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (75%). При этом опрошенные в возрасте от 60 лет и старше (47%) заявили, что количество выходных дней избыточно, пишет РИА Новости.