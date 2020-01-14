Топилин рассказал о повышении зарплат в 2020 году

В текущем году реальная заработная плата вырастет на 2,3%, а реальные располагаемые доходы - на 1,5%.

Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин, ссылаясь на прогноз Министерства экономического развития, сообщил, что в 2020 году реальная заработная плата российских жителей повысится на 2,3%, а реально располагаемые доходы - на 1,5%.

Топилин отметил, что в этом году продолжится увеличение заработных плат бюджетников, обозначенных в майских указах президента от 2012 года. По словам министра, их зарплаты и дальше будут соотноситься со среднемесячным трудовым доходом в регионе.

Кроме того с 1 октября текущего года прибавку получат бюджетные работники, которых нет в майских указах. Например, заработная плата бухгалтеров, юристов, кадровиков и других будет проиндексирована на 3%, пишет "Российская газета".