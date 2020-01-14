Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он не прекратит военные действия

Анкара готова преподать урок Халифе Хафтару, если он не прекратит атаки против законного правительства Ливии.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал преподать урок главе Ливийской национальной армии Халифе Хафтару, если атаки против законного правительства Ливии и ливийского народа продолжатся. Также турецкий президент рассказал, что Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашения о перемирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

13 января в Москве состоялись межливийские переговоры с участием представителей Российской Федерации и Турции. Позже стало известно, что Хафтар отказался подписывать соглашение о прекращении огня.