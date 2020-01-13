Москва и Минск не смогли согласовать тарифы на транзит нефти

Россия и Белоруссия должны принять окончательные решения по тарифам на нефть до конца января

Российской Федерации и Белоруссии не удалось согласовать тарифы на транзит российской нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что у Москвы возникли некоторые вопросы, связанные с расчетами по ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Отмечается, что стороны договорились провести очередные переговоры на экспертном уровне. Ожидается, что окончательные решения по тарифам на нефть будут приняты до конца января, пишет РИА Новости.