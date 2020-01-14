МИД РФ подтвердил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о прекращении огня

Халиф Хафтар покинул столицу РФ, не поставив подпись под соглашением о перемирии

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что глава Ливийской национальной армии Халиф Хафтар покинул Москву, так и не поставив свою подпись под соглашением о перемирии с правительством национального согласия Ливии.

Накануне в российской столице прошли межливийские переговоры с участием представителей Российской Федерации и Турции. Отмечается, что в ходе встречи все стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня, кроме Хафтара, так как ему понадобилось время для изучения соответствующего документа. Позднее стало известно, что он покинул Москву, не поставив подпись под соглашением, пишет РИА Новости.