НАТО разбомбила государственность Ливии

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

На сегодняшний день в Ливии не существует государственности – ее в 2011 году уничтожила НАТО. Как передает РИА Новости, об этом в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Также, по словам министра, сегодня над проблемой, которую создал альянс, работает целый ряд стран, включая Европу. В их числе, кроме России – Германия, Франция, Италия. К решению вопроса также подключились Алжир, Египет, ОАЭ, Турция, Катар, Россия.